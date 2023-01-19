انت الان تتابع خبر لبنان.. الليرة تهوي لأدنى مستوى لها في التاريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن التجار قولهم، أن "الدولار الأمريكي وصل إلى 50 ألف ليرة اليوم لأول مرة، وأن هناك قلقًا كبيرًا من أن الليرة ستواصل الانهيار نتيجة الفراغ الدستوري الذي يشهده لبنان".

مصرف لبنان لا يزال يعزف عن التدخل لإنقاذ العملة ووقف تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية التي وصلت إلى 5 أضعاف سعرها.



وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس للبلاد، رغم عقده جلسات أسبوعية عديدة منذ نهاية تشرين الأول الماضي بسبب خلافات على المرشح.

ولا يزال لبنان أيضًا دون حكومة نظرًا لأن رئيس الدولة هو الذي يقوم دستوريًا بتكليف شخصية لبنانية بتشكيل حكومة.

ولا تزال الحكومة السابقة التي يرأسها نجيب ميقاتي تقوم بتصريف الأعمال.

وقال باسم حاتم، وهو تاجر عملة بالسوق الموازي في مدينة صيدا جنوب لبنان، إن "الليرة خسرت ما يقرب من 10% في أسبوع واحد، لتصل إلى 50 ألف للدولار الأمريكي يوم الخميس، بسبب الفراغ الدستوري والأزمة المالية التي تعصف بلبنان".

