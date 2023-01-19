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كربلاء: الفلاحون يطالبون بالاستفادة من مياه السيول وخزنها

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بغداد - ياسين صفوان - عد هطول الأمطار الغزيرة وموجة السيول التي اجتاحت صحراء غرب كربلاء، طالب عدد من أصحاب المزارع الحكومة بالاستفادة من مياه السيول وخزنها عن طريق إنشاء سدود لإنهاء ازمة الجفاف التي تهدّد البلاد.

قائممقام قضاء عين التمر يؤكّد أنّ موجة السيول التي اجتاحت القضاء غيّرت واقع الأودية والمناطق التي كانت تعاني من شح المياه لتتحوّل الى واحة خضراء، مطالبا الجهات المعنية بإنشاء سدود وأحياء البحيرات والمستنقعات المائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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