انت الان تتابع خبر الطفل رضا يلقى حتفه بصعقة كهربائية بسبب الاهمال الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما هي إلا لحظات حتى فارق الطفل رضا الحياة، عقب تعرّضه لصعقة كهربائية من عمود مجاور لمنزله، لتنطفئ شمعته الثالثة عشرة بسبب الاهمال الحكومي الذي أودى بحياته.

ويحمّل ذوو الطفل الحكومة المحلية والجهات المعنية بمحافظة النجف مسؤولية وفاة ابنهم، كونها الجهة الاولى المفترض بها تدارك الخطر قبل وقوعه.



وتشابه قصّة رضا المئات من القصص التي انتهت أغلبها بالموت، نتيجة إهمال تظل الأطراف المعنية صامتة إزاءه او ترميه باتجاه غيرها، دون حلّ حقيقي ينقذ الالاف من الأرواح في المستقبل.