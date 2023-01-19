انت الان تتابع خبر بشأن حالات الارتجاج.. قرار مجلس الفيفا يفجر غضب البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأراد البريميرليج جنبًا إلى جنب مع الدوريين الفرنسي والأمريكي للمحترفين، الحصول على الضوء الأخضر لمنح الأطباء نافذة تقييم مدتها 10 دقائق للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج، من خلال القيام بتبديل مؤقت، بدلا من إجبار الفريق على التبديلات الدائمة.وكان الاقتراح مدعوما أيضا من نقابات اللاعبين، لكن خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في "ويمبلي"، لم تجد الفكرة إجماعًا وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، التي أضافت أن هذا الموضوع استحوذ على الوقت الأكبر خلال الاجتماع الذي امتد لخمس ساعات.

وقال آدم وايت، رئيس قسم صحة الدماغ في الرابطة البريميرليج، إن قرار تجنب إجراء منطقي كان مخيبا للآمال للغاية.

وأضاف: "هناك مشكلة أساسية إذا شعرت اتحادات ونقابات اللاعبين، أن المشرعين يمنعوهم من القيام بما يتفقون عليه بشكل جماعي، على أنه الأفضل لحماية سلامة اللاعبين".



وأصبحت تبديلات الارتجاج أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، حيث يعالج المسؤولون إيجاد حل لمشكلة إصابات الرأس.

وقدم الفيفا بروتوكولات ارتجاج جديدة قبل كأس العالم 2022، سمح من خلالها هذا بإجراء تبديل للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج، دون أن يؤثر ذلك على التبديلات الخمسة المسموحة لكل فريق.

ومنذ ذلك الحين، تبنى الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة هذه القاعدة بشكل دائم.

