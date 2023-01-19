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صور "صباحية" من داخل ملعب "جذع النخلة" قبيل نهائي خليجي 25

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خليجي 25

2023-01-19 | 07:55

صور "صباحية" من داخل ملعب "جذع النخلة" قبيل نهائي خليجي 25

المصدر:

4,184 مشاهدة

الخليج 365 –

تنشر الخليج 365، صوراً من ملعب "جذع النخلة" قبل 9 ساعات من انطلاق نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.

الصور ادناه: 

 

وتتجه أنظار الجماهير العراقية والخليجية في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، صوب ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة الختامية بين منتخبنا الوطني وشقيقه العماني لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين التي انطلقت في البصرة في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثماني فرق هي العراق وقطر والكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين واليمن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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