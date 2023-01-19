انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 5 شاحنات مخالفة للتعليمات عند مداخل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير الكمارك العامة شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بضبط 5 شاحنات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية عند مداخل بغداد".وأضافت، أن "الشاحنات المخالفة محملة (هياكل حديدية) ".

وبينت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت من خلال اسناد من شرطة الكمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".