انت الان تتابع خبر رشيد خلال استقباله رئيس تونس بدافوس: العراق يمرّ بفترة نهوض وتطور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في مقر إقامته بدافوس، رئيس وزراء تونس نجلاء بودن على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي".

وأضافت أن "اللقاء بحث تطوير التعاون وتنمية النشاط السياحي بين البلدين والاستفادة من المرافق السياحية المهمة في العراق وتونس، كما تمت مناقشة التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية".



واوضح رئيس الجمهورية أن "العراق يمرّ بفترة نهوض وتطور وهناك مشاريع إستراتيجية وتنموية لغرض الارتقاء بالنواحي الخدمية والصحية والتعليمية للعراقيين كافة".

وأكد رشيد ان "مواقف العراق الثابتة من مجمل التحديات الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى "ضرورة دعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم".

بدورها، أكدت رئيس وزراء تونس "رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

