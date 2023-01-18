انت الان تتابع خبر المطلك: اقالة الحلبوسي منحصرة بقرار الاطار التنسيقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المطلك في حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية اللسومرية، إن "امر اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه منحصر بقرار الاطار التنسيقي إن ارادوا ذلك"، لافتا الى أن "هنالك جهات تعمل على اقصاء الرموز السياسية السنية".واضاف انه "يوجد عمل من القيادات السنية على مناقشة الوضع لكي لا تتفرد جهة في اتخاذ القرار"، مبينا ان "الذي يقدم الى البرلمان يقدم ورقتين احدهما استقالة واخرى بيضاء يملى بها ما يريده الزعيم الذي ينتمي اليه".

واشار الى ان "هنالك مرض خبيث في جسم العملية السياسية ويجب استئصاله للوصول الى حل".