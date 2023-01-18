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مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا أبرز ما تضمنته

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر رفع جلسته".

وشهدت جلسة اليوم، تأدية اليمين الدستورية للنائب احمد اسماعيل ابراهيم عبد الله المشهداني.

كما شهدت التصويت على الغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة. مع التصويت على أعضاء اللجان النيابية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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