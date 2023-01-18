انت الان تتابع خبر البرلمان يلغي قرارات تخص اللجان النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت على الغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة".

وأضافت، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة المالية النيابية".



وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان مجلس النواب صوت أيضا على أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعلى اعضاء اللجنة القانونية النيابية".