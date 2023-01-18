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البرلمان يلغي قرارات تخص اللجان النيابية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت على الغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة".

وأضافت، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجنة المالية النيابية".


وأشارت الدائرة الإعلامية الى ان مجلس النواب صوت أيضا على أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعلى اعضاء اللجنة القانونية النيابية".

وبينت ان "مجلس النواب صوت على أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية".

 

وأوضحت الدائرة الإعلامية، ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية"، مبينة ان "مجلس النواب صوت أيضا على اعضاء لجنة العلاقات الخارجية".

ولفتت الى ان "مجلس النواب صوت على اعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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