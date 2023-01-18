انت الان تتابع خبر المشهداني يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن الدليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لـ الخليج 365، إن "احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهداني أدى اليمين الدستورية".

وقبل ثلاثة أيام، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي.



وجاء في وثيقة وردت لـ الخليج 365 مذيلة بتوقيع الحلبوسي، انه "استنادا الى المادة (12 /ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، تقرر انهاء عضوية (ليث مصطفى الدليمي) في 15/1/2023 بناءً على طلبه".