انت الان تتابع خبر طقس العراق خلال نهائي "خليجي 25" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444740-638096297581313151.jpeg
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".
وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-18 | 10:06
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الخليج 365 – محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".
وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".