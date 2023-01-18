طقس العراق خلال نهائي "خليجي 25"

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".



وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".