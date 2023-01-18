انت الان تتابع خبر القضاء يصدر مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين بشأن الأمانات الضريبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "زيدان مع اجتمع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والقضاة الاوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ القاضي اياد محسن ضمد والقاضي ضياء جعفر ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد عبد الكريم عبد فاضل البصري".وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا تقديم الافكار والمقترحات الى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد"، مؤكدين "مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع اموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري وفق الاليات القانونية".

وأشار البيان الى، أن "القاضي ضياء جعفر قدم ايجاز عن الخطوات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها مع اطراف عقد البطاقة الذكية لإعادة النظر ببنود العقد المبرم لرفع الغبن عن حقوق مصرف الرافدين والرشيد وقيام الشركة المذكورة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغ قيمته ما يقارب خمسة عشر مليار دينار".



وبحسب البيان، بين المجتمعين "الاستمرار باجراءات استرداد اموال الامانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها اضافة الى صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون باطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية وعلى ضوء مستجدات التحقيق".