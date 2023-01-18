انت الان تتابع خبر ضبط 17 شاحنة مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي شاكر محمود الزبيدي بتكثيف الجهود المبذولة من قبل اقسام التحري في كافة المراكز الكمركية تمكنت مفارزنا في المنطقة الوسطى بضبط 17 شاحنة محملة (طباخات وغسالات وثلاجات ومواد انشائية متنوعة وثلاجات ومواد غذائية متنوعة احذية وملابس متنوعة) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة ".



وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".