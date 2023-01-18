مصرع وزير الداخلية الأوكراني بحادث تحطم طائرة

وذكرت الشرطة في بيان ان "وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول قتلا إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهما بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف".

واضافت ان "الحادث أسفر ايضا عن مصرع 14 شخصًا وطفلين".