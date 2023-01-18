معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو)

وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.

وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عمان 0-1، في الدور نصف النهائي.

وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب السعودية.