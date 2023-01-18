انت الان تتابع خبر معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444637-638096213501630982.jpg
وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.
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خليجي 25
2023-01-18 | 07:43
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أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فرض عقوبة على مهدي آل حميدان مهاجم منتخب البحرين بسبب "قيامه بحركة غير لائقة" عقب نهاية مواجهة البحرين وعمان في خليجي 25.
وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.
وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عمان 0-1، في الدور نصف النهائي.
وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب السعودية.