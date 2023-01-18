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معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444637-638096213501630982.jpg
خليجي 25

2023-01-18 | 07:43

معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو)

1,326 مشاهدة

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فرض عقوبة على مهدي آل حميدان مهاجم منتخب البحرين بسبب "قيامه بحركة غير لائقة" عقب نهاية مواجهة البحرين وعمان في خليجي 25.

 



وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.

وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عمان 0-1، في الدور نصف النهائي.

وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب .


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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