انت الان تتابع خبر نهائي "خليجي 25".. قطعات الداخلية تدخل إنذار "ج" بدءاً من هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "قطعات وزارة الداخلية كافة ستدخل حالة الإنذار (ج) اعتبارا من الساعة السادسة، صباح يوم الخميس".

وأضاف، أن "الإنذار سينتهي لحين انتهاء الاحتفالات في حال فوز المنتخب العراقي بنهائي خليجي 25".



وسيلاعب منتخبنا الوطني العراقي، يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي خليجي 25 المقام في محافظة البصرة بطموح حصد اللقب.