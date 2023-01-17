انت الان تتابع خبر المرور تصدر تنويها بشأن خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انها "تعلن غلق مواقع العمل يوم الخميس فقط، الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتعزيز الكوادر العاملة في الشوارع استعدادا لانتهاء خليجي ٢٥".

ومن الجدير بالذكر، ان يوم الخميس القادم، ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة.

