انت الان تتابع خبر السعودية: سياسة "أوبك+" الصائبة حافظت على استقرار سعر النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة رويترز، عن ابن فرحان قوله إن "بلاده، أكبر مصدر للنفط في العالم، "تتحمل مسؤولية مواصلة إحلال الاستقرار في أسواق النفط والاقتصادات العالمية، وأنها ستدخل في حوار قوي مع حليفتها التقليدية واشنطن لمواصلة حل أي قضايا".وأشار الوزير إلى أن "السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة لكن هناك حاجة لضمان إمكانية الاعتماد على أشكال الطاقة التقليدية في الوقت نفسه".