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الحكيم يستشهد بخليجي 25: غيرت انطباعات الشعوب الخليجية عن العراق

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خليجي 25

2023-01-17 | 10:36

الحكيم يستشهد بخليجي 25: غيرت انطباعات الشعوب الخليجية عن العراق

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أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن بطولة خليجي ٢٥ غيرت انطباعات الشعوب الخليجية ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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