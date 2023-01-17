انت الان تتابع خبر الحكيم يستشهد بخليجي 25: غيرت انطباعات الشعوب الخليجية عن العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444568-638095451304029351.jpg
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن بطولة خليجي ٢٥ غيرت انطباعات الشعوب الخليجية ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-17 | 10:36
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أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن بطولة خليجي ٢٥ غيرت انطباعات الشعوب الخليجية ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود.