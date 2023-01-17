الحكيم يستشهد بخليجي 25: غيرت انطباعات الشعوب الخليجية عن العراق

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن بطولة خليجي ٢٥ غيرت انطباعات الشعوب الخليجية ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود.

محمد يوسف

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