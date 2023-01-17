اخبار العالم / اخبار العراق

بكمين محكم.. الإطاحة بـ"داعشي" بارز في أبو غريب

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بكمين محكم.. الإطاحة بـ"داعشي" بارز في أبو غريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، وبكمين محكم تمكنت من اعتقال أحد أهم العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم "داعش" في بغداد قضاء أبو غريب".

 

وأضاف، ان "الإرهابي لديه رقم احصائي في بيانات التنظيم حيث يعمل كعنصر أمني في تنظيم "داعش" وكانوا يخططون لهجمات إرهابية على العاصمة بغداد وتم إلقاء القبض عليه واحباط هذه العمليات الإرهابية".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا