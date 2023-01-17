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أسعار الغاز في أوروبا تبلغ أدنى مستوى في 17 شهرا

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بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر شباط على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 3.2% إلى 559 دولارا.

 

وكانت العقود الآجلة تعاملات قد افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 728.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

 

ويأتي انخفاض أسعار الغاز في ظل ارتفاعات درجات الحرارة، وقال خبراء إن التراجع مرتبط بصعود درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح.

 

ورغم الانخفاض الحالي فإن أسعار الغاز في أوروبا لا تزال أعلى من متوسط العديد من السنوات بنحو الضعفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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