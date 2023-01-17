انت الان تتابع خبر أسعار الغاز في أوروبا تبلغ أدنى مستوى في 17 شهرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر شباط على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 3.2% إلى 559 دولارا.

وكانت العقود الآجلة تعاملات قد افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 728.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي انخفاض أسعار الغاز في ظل ارتفاعات درجات الحرارة، وقال خبراء إن التراجع مرتبط بصعود درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح.

ورغم الانخفاض الحالي فإن أسعار الغاز في أوروبا لا تزال أعلى من متوسط العديد من السنوات بنحو الضعفين.