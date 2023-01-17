انت الان تتابع خبر تذبذب أسعار النفط.. برنت يلامس الـ85 دولاراً وغرب تكساس ينخفض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 84.63 دولاراً في الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا، أو إلى 79.26 دولارًا.

في استطلاع هبوطي صدر في قمة دافوس، توقع ثلثا خبراء الاقتصاد في القطاعين الخاص والعام الذين شملهم الاستطلاع حدوث ركود عالمي هذا العام، مع اعتقاد حوالي 18٪ أنه “محتمل للغاية”.



وقال محللو الطاقة “ارتفع خام برنت بنحو 10٪ خلال الأيام العشرة الماضية حيث عزز التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين المعنويات ومع ذلك، فإن التوقعات لبقية الاقتصاد العالمي غير مؤكدة”.