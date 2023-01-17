انت الان تتابع خبر عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تود ان توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 1300 م".وأضافت، ان "الحركة الملاحية عادت بعد توقفها، صباح هذا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الأحوال الجوية.

