انت الان تتابع خبر مقتل إرهابيين اثنين حاولوا التسلل لجنوب غرب الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة الخامس والسبعون فرقة المشاة السادسة عشرة، من احباط محاولة تسلل بائسة لعصابات داعش الإرهابية في قرية خبيرات جنوب غرب الموصل ضمن قاطع مسؤولية الفوج أعلاه".



وأضافت: "حيث تم قتل اثنان من الإرهابيين، وإفشال مخططاتهم ومنع دخولهم الى الأراضي العراقية".