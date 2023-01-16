انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. الكشف عن ملابسات جريمة والقبض على الجناة في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد التوجيهات والاوامر الحثيثة التي صدرت وفق الخطة التي تم اعدادها من قبل قائد الشرطة لفريق العمل المكون من ضباط تحقيق اكفاء من مديرية شرطة الكرامة ومديرية مكافحة الاجرام تم كشف جريمة قتل بشعة بحق احد المواطنين والذي تم قتله داخل داره في منطقة ( حي الانتصار ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل خلال ٢٤ ساعة من وقوعها".



واضافت ان " الجريمة تمت بالتواطؤ والاشتراك مع زوجته وابنته، وتم القبض على المجرمين الجناة وهم كل من المجرم ( ا ع ي ح ) والمجرم ( ي ت ع ح ) اللذان قاما بقتله بواسطة الطعن بالات حادة ( سكين ) استخدمها المجرمين وكذلك الخنق بواسطة الايدي".

وتابعت انه "جاء باعترافات المتهمات زوجة وابنة المجنى عليه بعد تدوينها ابتدائيا وقضائيا انهما ليلة الحادث واثناء نوم المجنى عليه قامتا بفتح ابواب الدار وتسهيل دخول المجرمين لتنفيذ جريمتهم الدنيئة وان سبب اتفاقهم واقدامهم على الجريمة هو التخلص من المجنى عليه لوجود مشاكل بينه".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦ ق ع، والقبض على المجرمين في مناطق واحياء ( الانتصار وسومر ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

