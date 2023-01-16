اخبار العالم / اخبار العراق

بالصور.. "كورنيش شط العرب" من الجو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر بالصور.. "كورنيش شط العرب" من الجو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444526-638094948922140055.jpg
خليجي 25

2023-01-16 | 20:42

بالصور.. "كورنيش شط العرب" من الجو

المصدر:

5,001 مشاهدة

تنشر الخليج 365، صوراً لكورنيش شط العرب في محافظة البصرة بعد تأهل المنتخب العراقي لنهائي خليجي 25.

وتأهل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، الى نهائي خليجي 25 بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف، وسيلتقي نظيره العُماني يوم الخميس المقبل.

 

 

 

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا