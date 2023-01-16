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انت الان تتابع خبر بالصور.. "كورنيش شط العرب" من الجو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444526-638094948922140055.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-16 | 20:42
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تنشر الخليج 365، صوراً لكورنيش شط العرب في محافظة البصرة بعد تأهل المنتخب العراقي لنهائي خليجي 25.
وتأهل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، الى نهائي خليجي 25 بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف، وسيلتقي نظيره العُماني يوم الخميس المقبل.