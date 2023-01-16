بالصور.. "كورنيش شط العرب" من الجو

تنشر الخليج 365، صوراً لكورنيش شط العرب في محافظة البصرة بعد تأهل المنتخب العراقي لنهائي خليجي 25.

وتأهل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، الى نهائي خليجي 25 بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف، وسيلتقي نظيره العُماني يوم الخميس المقبل.