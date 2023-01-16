انت الان تتابع خبر المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث 1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود والان مع التفاصيل
واضاف البيان الى أن "الوجبة الرابعة موزعة كالآتي :ـ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة نبنوى (٢٣ )
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة الموصل (٣٤٣)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة المستنصرية (٢٢٢)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سامراء (١١٦)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سومر (٣٠٧)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت (١٩٢)
وأضاف البيان ان "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ و يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣".
وتابع، "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة البيانات للفئات المشمولة بالتعيين".