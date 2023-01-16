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المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث 1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ "الخليج 365"، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة ( ١٢٨٤ ) درجة".

واضاف البيان الى أن "الوجبة الرابعة موزعة كالآتي :ـ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة نبنوى (٢٣ )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة الموصل (٣٤٣)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة المستنصرية (٢٢٢)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سامراء (١١٦)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سومر (٣٠٧)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت (١٩٢)

محافظة البصرة / هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (٨١)

وأضاف البيان ان "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ و يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣".

وتابع، "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة البيانات للفئات المشمولة بالتعيين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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