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السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444494-638094658351729812.jpg
خليجي 25

2023-01-16 | 12:32

السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري

2,806 مشاهدة


تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري، عصر اليوم الاثنين، بملعب البصرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.

التشكيلة ادناه:

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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