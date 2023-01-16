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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444494-638094658351729812.jpg
تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري، عصر اليوم الاثنين، بملعب البصرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-16 | 12:32
2,806 مشاهدة
تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري، عصر اليوم الاثنين، بملعب البصرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.
التشكيلة ادناه: