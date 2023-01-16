السومرية تنشر التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري

تنشر الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة نظيره القطري، عصر اليوم الاثنين، بملعب البصرة الدولي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.

محمد يوسف

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