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العزم ووفد الإتحاد الأوربي يبحثان مستجدات الساحة السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، أن الأخير "استقبل وفد الإتحاد الاوربي في العراق لبحث تطورات المشهد السياسي".

وشدد السامرائي على، "اهمية تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس ايجابا على كل مفاصل الحياة".


ودعا إلى "ضرورة تكاتف الجميع من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
و
أشار البيان الى ان "اللقاء حضره نواب وقيادات تحالف العزم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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