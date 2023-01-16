انت الان تتابع خبر العزم ووفد الإتحاد الأوربي يبحثان مستجدات الساحة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، أن الأخير "استقبل وفد الإتحاد الاوربي في العراق لبحث تطورات المشهد السياسي".

وشدد السامرائي على، "اهمية تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس ايجابا على كل مفاصل الحياة".



ودعا إلى "ضرورة تكاتف الجميع من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".أشار البيان الى ان "اللقاء حضره نواب وقيادات تحالف العزم".