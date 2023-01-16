اخبار العالم / اخبار العراق

الكمارك تضبط 5 شاحنات مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 5 شاحنات مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي شاكر محمود الزبيدي بتكثيف الجهود المبذولة من قبل اقسام التحري في كافة المراكز الكمركية، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 5 شاحنات محملة (مواد غذائية وحديد بليت وثلاجات ومولدات ومواد متنوعة) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة ".

وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا