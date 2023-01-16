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عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تود ان توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م".

وأضاف البيان، ان "التوقف كان نتيجة سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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