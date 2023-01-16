انت الان تتابع خبر حصيلة رسمية بضحايا حادث المشجعين على طريق البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مدير الصحة العامة في الدائرة حسين الجليلي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين الى محافظة البصرة، ادى الى وفاة 7 اشخاص واصابة 30 آخرين بجروح".

يذكر ان حافلة تقل مشجعين متوجهة الى محافظة البصرة، تعرضت الى حادث سير قرب محافظة ذي قار إثر اصطدامها بعجلة حمل، ادى الى وفاة عدد منهم واصابة اخرين بجروح.

