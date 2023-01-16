انت الان تتابع خبر طقس الأيام الأربعة المقبلة.. العراق على موعد مع الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".



ولفت البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي واحياناً غائم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".