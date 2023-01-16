اخبار العالم / اخبار العراق

لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444472-638094553836619892.jpg

2023-01-16 | 09:40

لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة"

510 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

قالت لاعبة كرة القدم الشهيرة "انا ماريا ماركوفيتش"، أنها مغرمة بالاعب البرتغالي منذ طفولتها.

وأوضحت ماركوفيتش، (23) عاماً أنها تحب الدون لاعب نادي النصر من مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها لاتزال تحبه حتى الان.

وانا ماريا ماركوفيتش كرواتية (من مواليد 9 نوفمبر 1999) هي لاعبة كرة قدم وتلعب كمهاجم لنادي الدوري للسيدات السويسري الممتاز جراسهوبر والمنتخب الكرواتي.


ويتابعها عبر انستغرام أكثر من مليوني متابعاً.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا