انت الان تتابع خبر لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444472-638094553836619892.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-16 | 09:40
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الخليج 365 – رياضة
قالت لاعبة كرة القدم الشهيرة "انا ماريا ماركوفيتش"، أنها مغرمة بالاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ طفولتها.
وأوضحت ماركوفيتش، (23) عاماً أنها تحب الدون لاعب نادي النصر من مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها لاتزال تحبه حتى الان.
وانا ماريا ماركوفيتش كرواتية (من مواليد 9 نوفمبر 1999) هي لاعبة كرة قدم وتلعب كمهاجم لنادي الدوري للسيدات السويسري الممتاز جراسهوبر والمنتخب الكرواتي.
ويتابعها عبر انستغرام أكثر من مليوني متابعاً.
وانا ماريا ماركوفيتش كرواتية (من مواليد 9 نوفمبر 1999) هي لاعبة كرة قدم وتلعب كمهاجم لنادي الدوري للسيدات السويسري الممتاز جراسهوبر والمنتخب الكرواتي.
ويتابعها عبر انستغرام أكثر من مليوني متابعاً.
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