انت الان تتابع خبر "خليجي 25".. مشاهد من ملعب جذع النخلة قبيل انطلاق مباراة العراق وقطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25". https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-Document-Picture.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-16 | 09:25
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توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".