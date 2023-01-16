"خليجي 25".. مشاهد من ملعب جذع النخلة قبيل انطلاق مباراة العراق وقطر

توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".