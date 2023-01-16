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"خليجي 25".. مشاهد من ملعب جذع النخلة قبيل انطلاق مباراة العراق وقطر

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بغداد - ياسين صفوان - توافدت الجماهير ، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25". https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-Document-Picture.jpg
خليجي 25

2023-01-16 | 09:25

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توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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