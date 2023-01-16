انت الان تتابع خبر يملك شهادة الابتدائية.. اعتقال منتحل صفة طبيب اسنان في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، أنه "وبعد ورود معلومات عن افتتاح عيادة اسنان غير مرخصة في إحدى المنازل توجهت قوة على الفور إلى المكان برفقة قطاع سامراء الصحي".

وأضاف، أن "القوة ضبطت العديد من المعدات الطبية الخاصة بتجميل وجراحة الأسنان ".



وبين المصدر: "بعد ذلك صدر قرار من قاضي محكمة سامراء بتوقيفه".