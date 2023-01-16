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يملك شهادة الابتدائية.. اعتقال منتحل صفة طبيب اسنان في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، أنه "وبعد ورود معلومات عن افتتاح عيادة اسنان غير مرخصة في إحدى المنازل توجهت قوة على الفور إلى المكان برفقة قطاع سامراء الصحي".

وأضاف، أن "القوة ضبطت العديد من المعدات الطبية الخاصة بتجميل وجراحة الأسنان ".


وبين المصدر: "بعد ذلك صدر قرار من قاضي محكمة سامراء بتوقيفه".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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