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بينها تخفيف السرعة.. المرور تصدر 8 توجيهات للسياقة في الضباب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "السائق لابد أن يقوم بعدة توجيهات عند القيادة عندما يوجد الضباب"، مشيرة الى هذه التوجيهات: ـ

ـ تفقّد المرايا

ـ خفف من سرعتك

ـ استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب


ـ قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك لأربع ثوان عوضاً عن فترة الثانيتين الموصى بها

ـ استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤية

ـ لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك

ـ إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولك

ـ إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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