انت الان تتابع خبر بينها تخفيف السرعة.. المرور تصدر 8 توجيهات للسياقة في الضباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "السائق لابد أن يقوم بعدة توجيهات عند القيادة عندما يوجد الضباب"، مشيرة الى هذه التوجيهات: ـ
ـ استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب
ـ قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك لأربع ثوان عوضاً عن فترة الثانيتين الموصى بها
ـ إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب.
ـ تفقّد المرايا
ـ خفف من سرعتك
ـ استخدم المسّاحات وحافظ على الزجاج الداخلي خالياً من الضباب
ـ قم بزيادة مسافة الأمان بينك وبين السيارة أمامك لأربع ثوان عوضاً عن فترة الثانيتين الموصى بها
ـ استخدم كشافات الضباب، ولكن تجنب استخدام الشعاع العالي، نظراً لأن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل الرؤية
ـ لا تعتمد على الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك
ـ إذا كانت الرؤية محدودة للغاية، أنزل زجاج النوافذ للأصغاء لأصوات حركة السيارات من حولك
ـ إذا كانت الرؤية شبه معدومة، فكّر في التوقف إلى حين انقشاع الضباب.