انت الان تتابع خبر الجبوري بشأن إنهاء عضوية الدليمي: البرلمان ليس مقراً حزبياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر"، مجلس النواب سلطة تشريعية لا مقر حزبي للتسقيط السياسي والانتقام الشخصي الذي فضحته طريقة تمرير استقالة النائب ليث الدليمي".

وأضاف "لن نسمح بمصادرة القرار البرلماني بجرة قلم نرجس"، معتبراً أن "مصادرة حقوق النواب انتقاص خطير لهيبة السلطة التشريعية وسابقة خطيرة تهدد النظام السياسي".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، أمس الأحد، انهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما اعتبر الاخير، استبعاده من البرلمان "تعسفياً"، ودعا إلى ردع "الديكتاتورية".