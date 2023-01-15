انت الان تتابع خبر الحلبوسي ومحافظ البنك المركزي يبحثان تخطي مشكلة ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل مخيف، "بحضور رؤساء ونواب رؤساء لجنتي المالية والاقتصاد النيابيتين، إذ استمع رئيس البرلمان إلى شرح مفصل عن الإجراءات التي انتهجها البنك المركزي في تنظيم القطاع الاقتصادي ذي الصلة بتداول العملة الأجنبية، سواء البيع النقدي أو تمويل التجارة الخارجية، كما أوضح المحافظ ما اتخذه البنك المركزي من خطوات وما سيتخذه لتخطي هذه المشكلة، مؤكداً أنها وقتية وسيتم تجاوزها حال ترسيخ الأسس التي تم بناؤها لمعالجتها".وأكد رئيس مجلس النواب، أن "المجلس يدعم البنك المركزي العراقي في خطواته لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، مع التأكيد على ضرورة وضع الحلول التنظيمية التي تعالج الظواهر غير المنظمة في النشاط الاقتصادي عموماً، داعياً إلى تفهم التحديات التي تواجه السلطة النقدية وضرورة إسناد إجراءاتها من الجهات المعنية في الدولة".