انت الان تتابع خبر أشر جملة أسباب.. برلماني ينسحب من تحالف السيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدهلكي في بيان ورد لـ الخليج 365، إننا "عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في ان نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل التحالف او داخل محافظاتنا، وكنا على اتم الالتزام لكي لا يكون خلافاً بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بان وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها".واشار إلى "اننا نعتقد ان ابناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة ادوا ما عليهم في انتخابات تشرين ٢١ ٢٠ كونهم حصدوا ٨ نواب من مجموع 14 اي ما يعادل نسبة 60 ‎%‎ من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة" .

واعرب الدهلكي، وفق البيان، عن "اسفه لعدم تقييم الجهود التي بذلت من اجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة ان محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة اكثر قسوة من منافسينا داخل وخارج المحافظة.



وأضاف، "بناء على ما تقدم فأنني اعلن انسحابي من هذا التحالف وفقا للأسباب التالية:-أولا: التفرد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة.

ثانيا: سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرع باستحقاق السنة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار.

ثالثا: التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الراي العام لخلق مبرر في عدم انجاز مشاريع استراتيجية تهم مصلحة المواطن، علما ان نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخص معين و اوكل الامر بالكامل لقادة التحالف".

وأتم الدهلكي، بالكشف عن قيادته "مشروعا سياسيا وطنيا يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية للعمل على اعادة استحقاقات محافظة ديالى التي سلبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة".

