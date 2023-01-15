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أسباب تدفع ريال مدريد للتعاقد مع بريستاني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444400-638093750895320989.jpg

2023-01-15 | 11:22

أسباب تدفع ريال مدريد للتعاقد مع بريستاني

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الخليج 365- رياضة

كشفت الصحف المدريدية إن ريال مدريد قرر دخول صفقة التعاقد مع بريستاني لاعب فيليز سارسفيلد البالغ من العمر 16 عامابعد تألقه في كرة القدم الأرجنيتينة .

وقالت الصحافة، ان "ريال مدريد يخشى من دخول في الصفقة ويقوم بخطفها منه كما إن هناك رغبة في الدخول إلى سوق غير البرازيل كي يصبح ملم بكل المواهب الموجودة خصوصا وإن هناك طفرة حالية تحدث في كرة القدم الأرجنتينية بجانب إنه في الصيف سيحصل على الجنسية الإيطالية وبالتالي فلايوجد مشكلة مكان خارج الاتحاد الأوروبي وهذه أسباب تدفع ريال للدخول في الصفقة بقوة". 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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