أسباب تدفع ريال مدريد للتعاقد مع بريستاني

وقالت الصحافة، ان "ريال مدريد يخشى من دخول برشلونة في الصفقة ويقوم بخطفها منه كما إن هناك رغبة في الدخول إلى سوق غير البرازيل كي يصبح ملم بكل المواهب الموجودة خصوصا وإن هناك طفرة حالية تحدث في كرة القدم الأرجنتينية بجانب إنه في الصيف سيحصل على الجنسية الإيطالية وبالتالي فلايوجد مشكلة مكان خارج الاتحاد الأوروبي وهذه أسباب تدفع ريال للدخول في الصفقة بقوة".