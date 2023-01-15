انت الان تتابع خبر تامر حسني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد والان مع التفاصيل

وتحدث تامر في تصريحات تلفزيونية له، موضحًا أن الاسم النهائي للفيلم هو "تاج" ويقوم حاليًا بترشيح بطلة العمل، والعمل على التحضيرات النهائية للفيلم، هو التعاون الثاني بين المخرجه سارة وفيق، وعن سبب تكرار تعاونه معها فذلك لثقته بها وبموهبتها، بسبب النجاح الكبير الذي حققه فيلمهما الأخير"مش أنا" وقت عرضه في السينمات .كما كشف تامر عن تحضيره لألبوم جديد ويقوم حاليٱ بتسجيل أغانى ألبومه الجديد حاليًا المقرر طرحه في صيف 2023، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، لا سيما أن الألبوم يتضمن أكثر من مفاجأة، حيث يتعاون حسنى مع العديد من الشعراء والملحنين، كما يتضمن الألبوم أغنيات من تلحينه وكلماته.

قناة اليوتيوب للنجم تامر حسني تتخطى المليارات

وفي سياق آخر تخطت قناة النجم تامر حسني عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" الـ 3 مليار مشاهدة، ليصبح أكثر مطرب بوب مصري تحقيقًا المشاهدات على "يوتيوب".



يذكر أن تامر حسني أول مطرب بوب مصري حقق 1 مليار مشاهدة على يوتيوب في عام 2018، وحقق 2 مليار مشاهدة على يوتيوب في عام 2020.. وكان ألبوم عيش بشوقك أكثر الألبومات المصرية والعربية تحقيقًا للمشاهدات بأكثر من 800 مليون مشاهدة”.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو فيلم " بحبك " التي تدور أحداثه حول شاب عصامي من الطبقة المتوسطة يجد نفسه مجزأ بين حبيبته التى ينوى الزواج بها وخطيبته القديمة التى ظهرت فى حياته من جديد، وشارك في البطولة كلًا من:تامر حسني، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، أحمد عزمى، تأليف وإخراج تامر حسني.

وقد استطاع فيلم بحبك" احتلال المركز بقائمة الإيرادات بالوطن العربى بدور العرض السينمائي، وذلك بعدما حقق الفيلم 2 مليون و500 ألف مشاهدة خارج مصر، إضافة إلى حصده إيرادات بلغت 55 مليونًا و600 ألف جنيه، وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ السينما العربية

أغنية "نفس الحنين" تتصدر اليوتيوب:

وطرح تامر حسني النسخة الجديدة من أغنيته "نفس الحنين" عبر قناته الرسمية بيوتيوب، وحققت النسخة الجديدة لنفس الحنين، نحو 83 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ 18 ساعة فقط.