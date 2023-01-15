انت الان تتابع خبر صديقة وائل كفوري تكشف سراً غائباً عنه منذ 27 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في تصريحات لبرنامج "The Insider"، روت نوال الزغبي كواليس علاقتها الفريدة بوائل كفوري، مشيرة إلى أنّه صديق عزيز وتحبه كثيرا وعندما تكون معه تشعر أنها مختلفة.

وتحدثت عن رقصتها معه في حفل "تريو نايت" الذي أقيم في السعودية احتفالا بالعام الجديد 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقالت: "عندما نغني دويتو فيه حب وغرام طبيعي أرقص معه، ولأول مرة اكتشف أنه خجول جدا على المسرح".

وخلال اللقاء أكدت نوال الزغبي أنها لم تقصد التعبير عن مشاعر سلبية تجاه الرجال، من خلال الأغنيتين الأخيرتين لها "حفلة" و"أنا مش بتساب"، موضحة: "أغنية حفلة، وأغنية أنا مش بتساب، للراجل اللي مش مظبوط".

وتابعت: "أنا بحب الرجل، وعاملة له أغنية كلها رومانسية بتاخد العقل، بعد أنا مش بتساب".

أغنية"أنا مش بتساب" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وكليب الأغنية من إخراج دان حداد، إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

