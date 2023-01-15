انت الان تتابع خبر نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف.. القبض على عصابة "خطيرة" في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليات استخبارية نوعية نفذها ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استهدفت عصابة في غاية الخطورة تنشط في محافظة ذي قار وميسان ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة بحق مواطنين ابرياء، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض وتحري اصولية عن هذه الجرائم الا انهم يتخفون عن اعين الاجهزة الامنية ويتنقلون بين المحافظتين بهويات مزورة، حيث تمكن ابطالنا في وكالة الاستخبارات من رصد تحركاتهم وبعد التخطيط للعملية تم التنفيذ، واثمرت الجهود عن إلقاء القبض على 7 متهمين في محافظة ميسان بعد الاشتباك معهم بالأسلحة النارية، حيث ضبطت هذه الأسلحة بحوزتهم".

وأضاف البيان، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة".