انت الان تتابع خبر الاقدم بالعالم.. 5 أرقام تاريخية تشعل ديربي شمال لندن مبكراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحظى دائما هذه المباراة بندية كبيرة نظرا للعداء التاريخي بين الجارين، ورغبة كل منهما في إثبات تفوقه على الآخر منذ أكثر من 100 عام.

ويتكرر الموعد بين توتنهام وأرسنال، مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويتصدر "الجانرز" ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، فيما يأتي توتنهام بالمركز الخامس بـ33 نقطة.

سبق وأن تواجه الطرفان في 192 مباراة بكافة المسابقات، نجح أرسنال في تحقيق الفوز 80 مرة، مقابل 61 لتوتنهام، بينما حسم التعادل 51 لقاء.

أرسنال وتوتنهام

وأحرز لاعبو أرسنال 293 هدفا مقابل 256 أخرى لـ "السبيرز" على مدار تلك المباراة، وفق شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدور الأول، انتهت لصالح أرسنال على ملعب "الإمارات" بنتيجة 3-1.



يتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام هوتسبير، على عرش هدافي ديربي شمال لندن برصيد 14 هدفا.

كين يتصدر الترتيب بفارق 4 أهداف عن التوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال وتوتنهام الأسبق، حيث كسر رقمه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما أحرز هدفا في الفوز على "جانرز" بنتيجة 2-0.

نجح أرسنال في الفوز ذهابا هذا الموسم بنتيجة 3-1، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثاني على توتنهام من أجل الابتعاد بالصدارة.

وإذا حدث ذلك، فإن أرسنال سيكون حقق الفوز على توتنهام في مباراتي الدور الأول والثاني من موسم واحدا في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2013-2014.

لن تكون مهمة أرسنال سهلة في تحقيق الفوز على توتنهام، والأخير لم يتذوق طعم الخسارة على ملعبه في آخر 8 مباريات ضد "الجانرز" بالمسابقة.

وحقق توتنهام الفوز في 6 وتعادل مرتين، كما أنه حقق الانتصار في المباريات الـ3 الأخيرة على أرضه وسط تراجع من الجار، وفق "أوبتا".