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منافذ البصرة تحصّي الوافدين إلى المحافظة خلال 17 يوماً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اعداد الوافدين من منفذ مطار البصرة من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 / 2023، بلغ 16874".

وأضاف البيان، أن "اعداد الوافدين من منفذ سفوان من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 /2023، بلغ 38527".


وأشار الى، أن " المجموع الإجمالي للمنفذين من الوافدين بلغ، 55402".

ولفت البيان، الى إن "الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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