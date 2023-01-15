انت الان تتابع خبر منافذ البصرة تحصّي الوافدين إلى المحافظة خلال 17 يوماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اعداد الوافدين من منفذ مطار البصرة من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 / 2023، بلغ 16874".

وأضاف البيان، أن "اعداد الوافدين من منفذ سفوان من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 /2023، بلغ 38527".



وأشار الى، أن " المجموع الإجمالي للمنفذين من الوافدين بلغ، 55402".

ولفت البيان، الى إن "الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير".

