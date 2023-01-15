انت الان تتابع خبر منافذ البصرة تحصّي الوافدين إلى المحافظة خلال 17 يوماً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اعداد الوافدين من منفذ مطار البصرة من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 / 2023، بلغ 16874".
وأضاف البيان، أن "اعداد الوافدين من منفذ سفوان من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 /2023، بلغ 38527".
وأشار الى، أن " المجموع الإجمالي للمنفذين من الوافدين بلغ، 55402".
ولفت البيان، الى إن "الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير".
وأضاف البيان، أن "اعداد الوافدين من منفذ سفوان من تاريخ 28 /12 لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم 14 /1 /2023، بلغ 38527".
وأشار الى، أن " المجموع الإجمالي للمنفذين من الوافدين بلغ، 55402".
ولفت البيان، الى إن "الوافدين توزعوا ما بين لاعبي منتخبات ووفود رسمية وقنوات إعلامية وجماهير".