كاساس: لا أخشى قطر وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة

الخليج 365 – رياضة

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاحد، أن الجانب البدني سيكون شيئاً أساسيا امام منتخب قطر، فيما أشار الى أن الأخير خصماً صعباً.

