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كاساس: لا أخشى قطر وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة

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خليجي 25

2023-01-15 | 09:19

كاساس: لا أخشى قطر وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة

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الخليج 365 –

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاحد، أن الجانب البدني سيكون شيئاً أساسيا امام منتخب قطر، فيما أشار الى أن الأخير خصماً صعباً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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