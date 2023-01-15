انت الان تتابع خبر كاساس: لا أخشى قطر وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-15 | 09:19
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الخليج 365 – رياضة
أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاحد، أن الجانب البدني سيكون شيئاً أساسيا امام منتخب قطر، فيما أشار الى أن الأخير خصماً صعباً.
أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاحد، أن الجانب البدني سيكون شيئاً أساسيا امام منتخب قطر، فيما أشار الى أن الأخير خصماً صعباً.