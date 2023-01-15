انت الان تتابع خبر قائمة بأسعار الذهب في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مختصون، فأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربـي 421 ألف دينار، وسعر الشراء 417 ألف دينار، فيما كانت أسعار البيع ليوم الخميس الماضي 411 ألف دينار.

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 391 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 387 ألفاً وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 ألف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 ألفاً و400 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً أيضاً حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.