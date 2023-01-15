انت الان تتابع خبر من أصل فلبيني.. أمريكية تفوز بلقب ملكة جمال الكون (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصبحت ممثلة فنزويلا وصيفة لملكة جمال الكون.وكانت غابرييل، وهي فلبينية الأصل، صعدت إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهى ترتدى "زي القمر"، احتفالا بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 1969.

وتأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، كلها من البلدان الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي فنزويلا، والولايات المتحدة، وبورتوريكو، وكوراساو وجمهورية الدومينيكان.

واستبعدت ممثلة روسيا آنا لينيكوفا (22 عاما)، الحاصلة على لقب "ملكة جمال روسيا - 2022"، وممثلة أوكرانيا فيكتوريا أباناسينكو من المعركة على التاج دون أن تتأهلا إلى نصف النهائي.

ووفق مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.